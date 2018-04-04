سيئول: قمة الكوريتين ستتسم بالمرونة تمهيدا للحوار الشامل

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع وضع جدول أعمال مرن لمحادثات القمة بين الكوريتين، تمهيدا لحوار شامل بين زعيمي البلدين.

وأضافت الوزيرة، أن محادثات القمة ستركز على نزع السلاح النووي، والعلاقات بين الكوريتين، وإحلال السلام في إطار موسع، وسيتم تحديد باقي القضايا ذات الأهمية بمرونة، ليبحثها زعيما البلدين بصراحة.

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وأكدت أن حكومة بلادها تعمل على أن يكون نزع السلاح النووي على رأس أولويات قمة الكوريتين، وبيونغ يونغ وواشنطن.

وقبلت الحكومة الكورية الجنوبية الأربعاء، مقترح كوريا الشمالية لتأخير المحادثات على مستوى الخبراء ليوم واحد لمناقشة المراسم والأمن والتغطية الإعلامية لقمة الكوريتين.

وكانت كوريا الشمالية قد اقترحت على الجنوب لمدة يوم واحد، تأخير عقد محادثات العمل التي كانت مقررة في 4 أبريل، وعقد محادثات إطلاق قنوات الاتصال في 7 أبريل في قرية الهدنة بانمونغوم.

المصدر: يونهاب