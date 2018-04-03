خلل في محطة "خميلنيتسكي" النووية الأوكرانية
energoatom.kiev.ua
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انفصلت وحدة الطاقة الأولى لمحطة "خميلنيتسكي" للطاقة النووية، تلقائيا عن الشبكة الكهربائية، حسبما أفادت شركة "Energoatom" مشغلة المحطة النووية الأوكرانية.
وقالت الشركة في بيان: "نتيجة لتفعيل نظام حماية مولد وحدة الطاقة النووية رقم 1 في محطة خميلنيتسكي، في 3 أبريل 2018 عند الساعة 15:02، انفصلت الوحدة تلقائيا عن شبكة الطاقة الكهربائية. العمل جار على تحديد الأسباب".
وفي الوقت نفسه، أشارت الشركة المشغلة، إلى أن وحدة الطاقة الثانية، لا تزال تعمل في نظامها العادي.
تجدر الإشارة إلى أن وحدة الطاقة الثانية الموجودة في نفس المحطة النووية، كانت قد فصلت عن الشبكة الكهربائية، في 3 يناير الماضي، بعد استكشاف أخطاء بغية إصلاحها.
المصدر: energoatom.kiev.ua
إياد قاسم
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