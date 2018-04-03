أردوغان يستقبل بوتين في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وفي مستهل الزيارة، سيضع بوتين وأردوغان حجر الأساس لمشروع أول محطة كهرذرية في تركيا، هي محطة "أكويو" في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

ثم سيعقد الرئيسان قمة ثنائية مصغرة لبحث أبرز جوانب العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية بما فيها أزمة سوريا، التي طورت موسكو وأنقرة تعاونا وثيقا في سياقها، ولا سيما على الصعيد العسكري والاستخباراتي، حسب يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.

وذكر أوشاكوف أن الزيارة الحالية سبقتها "سلسلة اتصالات غير مسبوقة بين رئيسي روسيا وتركيا"، حيث أجرى بوتين وأردوغان خلال العام الماضي 8 لقاءات شخصية، إضافة إلى أكثر من 20 مكالمة هاتفية.

وأكد أوشاكوف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لاستكمال تسليم هذه المنظومات لأنقرة بحلول 2020.

وسيحضر بوتين وأردوغان اليوم أعمال الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي على أرفع مستوى، حيث من المتوقع التركيز على التعاون في مجال الطاقة وبناء خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

وسيكون من أبرز محاور المباحثات تزويد تركيا بمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وغيرها من مسائل التعاون العسكري التقني.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان وروحاني غدا في قمة ثلاثية يستعرضون خلالها إنجازات مسار أستانا للتسوية السورية، والخطوات الواجب اتخاذها لتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، إضافة إلى تفعيل العملية السياسية هناك.

كما سيعقد بوتين اجتماعا منفصلا مع روحاني لبحث أهم بنود الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات

متري سعيد