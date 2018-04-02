من أعدّ هذه الطبخة السامة؟

ظهرت في الصحف البريطانية، معلومات تفيد باحتمال تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا قبل فترة، بواسطة حبوب الحنطة السوداء.

وقالت صحيفة The Sun، إن هذا الافتراض ظهر بعد استجواب فتاة روسية صديقة ليوليا سكريبال.

وذكرت الفتاة أن يوليا، طلبت منها جلب كمية من الحنطة السوداء لأن والدها، سيرغي سكريبال، يحب كثيرا العصيدة المطبوخة من هذه الحبوب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله:" تشك الشرطة البريطانية، بأن السم المشل للأعصاب" نوفيتشوك"، دس في كيس الحنطة السوداء".

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وذكر المصدر، أن سكريبال الأب، طلب من ابنته إحضار كمية من هذه الحبوب من موسكو ولكنها نسيت ولذلك طلبت لاحقا من صديقتها التي جلبت كمية منها إلى بريطانيا.

ولم تحدد الصحيفة البريطانية خلال ذلك، اسم صديقة يوليا. ويقال إنها تعمل في شركة طبية كبيرة في روسيا، وتوجهت إلى لندن مع زوجها بعد فترة قصيرة من وصول يوليا إلى هناك.

ويبقى غامضا متى وكيف، وصلت الحنطة السوداء إلى دار سكريبال في بريطانيا.

المصدر: فيستي رو