"بوكو حرام" تقتل 15 شخصا في نيجيريا

قتل 15 شخصا في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا بهجوم شنته جماعة "بوكو حرام"، حسبما أفادت مصادر في إدارة الطوارئ النيجيرية.

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع في الإدارة بيلو دامباتا اليوم الاثنين أن مسلحين يشتبه أنهم أعضاء في جماعة "بوكو حرام" المتشددة قتلوا 15 شخصا في هجوم في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا.

وأشار إلى أن الهجوم الذي شنته الجماعة على المدينة في وقت متأخر من مساء الأحد، أسفر عن إصابة 68 شخصا.

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وتنشط جماعة "بوكو حرام" المتشددة بشكل رئيسي في شمال وشمال شرق نيجيريا، وهي تعارض نموذج التعليم الغربي، وتسعى إلى إنشاء خلافة إسلامية، وفرض أحكامها في جميع أنحاء نيجيريا. وفي عام 2015، أعلنت "بوكو حرام" ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقتل على يد الجماعة نحو 20 ألف شخص على الأقل في بلدان حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009، فيما تسببت الجماعة بنزوح حوالي 2.6 مليون شخص، إضافة إلى اختطاف عشرات الآلاف.

المصدر: وكالات

أحمد باديان