مقتل 20 شخصا على يد بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

قتل مسلحو جماعة "بوكو حرام" المتشددة 20 شخصا على الأقل في شمال شرق نيجيريا، بحسب فرانس برس، استنادا إلى شهود عيان وعناصر في فصائل تدعم القوات النيجيرية.

وأوضحت فرانس برس أن الهجوم وقع يوم الاثنين الماضي عندما أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية النار على مجموعة من الحطّابين خلال جمعهم الحطب في قرية كاجي، قرب مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة.

وقال إبراهيم ليمان قائد إحدى الفصائل المدنية الرديفة لقوات الأمن النيجيرية: "قتلوا (بوكو حرام) 20 شخصا في الهجوم.. فقد أثر 15 آخرين ويعتقد أنهم مخطوفون من قبل المهاجمين".

جدير بالذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تنشط بشكل رئيس في شمال وشمال شرقي نيجيريا، وتعارض نموذج التعليم الغربي، وتسعى إلى إنشاء خلافة إسلامية، وفرض أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء نيجيريا.

وفي العام 2015، أعلنت "بوكو حرام" ولاءها لتنظيم "داعش".

يشار إلى أن 20 ألف شخص على الأقل قتلوا على يد "بوكو حرام" في بلدان حوض بحيرة تشاد منذ العام 2009، فيما تسببت الجماعة بنزوح حوالي 2.6 مليون شخص، إضافة إلى اختطاف عشرات الآلاف.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين