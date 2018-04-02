الطيران التركي يقصف مواقع للأكراد شمال العراق

أعلن الجيش التركي، أن طائراته دمرت مواقع ومستودعات أسلحة، تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت هيئة الأركان التركية اليوم، إن مقاتلاتها قصفت مساء الأحد أهدافا في مناطق هاكورك وجبال قنديل شمالي العراق، القريبة من الحدود مع تركيا.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن تدمير 8 مواقع لحزب العمال الكردستاني، شملت مخابئ ومخازن أسلحة.

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وتشن القوات التركية غارات جوية، كما تقصف مدفعيتها بين الحين والآخر، مناطق في شمال العراق، بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

ويخوض حزب العمال الكردستاني"PKK" صراعا مسلحا ضد الحكومة التركية، حيث تنتشر معظم فصائله في جنوب شرق تركيا، إضافة إلى مناطق جبلية عراقية محاذية للحدود التركية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان