فنانو سيئول يثلجون صدر كيم جونغ أون

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعجابه بحفل غنائي أقامته فرقة فنية كورية جنوبية في مسرح بيونغ يانغ الشرقي مساء أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم سلّم على الفنانين الجنوبيين عقب انتهاء العروض وعبر لهم عن امتنانه الشخصي، وقال: "لقد تأثرت للغاية وغمرتني الفرحة وأنا أشاهد مواطنينا يتفاعلون بفهم عميق وبصدق مع الفنون الشعبية الكورية الجنوبية".

وتابع: "عروض الفرقة الفنية الجنوبية التي حملت اسم "الربيع قادم"، حملت في طياتها بشرى سارة لجميع أفراد أمتنا في الشمال والجنوب، بربيع السلام الذي تتفتح فيه الزهور، وتتدفق فيه المياه وتخرج الأرض الثمار والمحاصيل".

وأشارت الوكالة إلى أن كيم اعتبر أن زيارة الفرقة الفنية الجنوبية لبلاده فرصة تجسد وحدة شبه الجزيرة الكورية، ثم سمح بالتقاط الصور التذكارية له مع أعضاء الفرقة.

Reuters KCNA KCNA

وحضر الزعيم الشمالي مساء أمس الأحد حفلا غنائيا برفقة عقيلته ري سول جو، أداه فنانون جنوبيون في العاصمة الشمالية، وقدموا فيه 26 أغنية، منها أغاني شعبية كورية شمالية.

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وأقيم الحفل في المسرح الكبير في بيونغ يانغ، الذي يتسع لـ1500 شخص، ويعد هذا الحفل الأول من نوعه لفنانين كوريين جنوبيين في الجارة الشمالية منذ أكثر من 10 أعوام.

وتشهد الآونة الأخيرة مرحلة استقرار نسبي في العلاقات بين الكوريتين بفضل مبادرات التهدئة مع قرب انعقاد قمتهما في أبريل الجاري.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان