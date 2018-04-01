الزعيم الكوري الشمالي يحضر حفلا غنائيا لفنانين كوريين جنوبيين

أفادت وكالات أنباء كورية جنوبية نقلا عن وزارة الثقافة في سيئول، بأن الزعيم الكوري الشمالي ، حضر حفلا غنائيا برفقة عقيلته ري سول جو، لفنانين كوريين جنوبيين في بيونغ يانغ.

ويعد الحفل الذي أقيم اليوم الأحد في المسرح الكبير في عاصمة كوريا الشمالية، والذي يتسع لألف و 500 شخص، الأول من نوعه لفنانين من كوريا الجنوبية منذ أكثر من 10 أعوام.

ويتضمن برنامج الفنانين الكوريين الجنوبيين في الجارة الشمالية إقامة حفل آخر بعد الثلاثاء المقبل بالاشتراك مع فنانين محليين يحضره حوالي 12 ألف شخص.

وتشهد الآونة الأخيرة مرحلة هدوء نسبي بين الجارين الإخوة الأعداء بفضل مبادرات تهدئة مع قرب انعقاد قمة بينهما على أعلى المستويات في أبريل الجاري، وذلك بعد أعوام من التصعيد وتبادل الاتهامات لا سيما في أعقاب قيام بيونغ يانغ بإجراء التجارب الصاروخية والنووية التي لا تثير مخاوف كوريا الجنوبية فحسب، بل وبعض بلدان الجوار المتحالفة مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة