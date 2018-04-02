مرشح الحزب الحاكم رئيسا لكوستاريكا

تصدر كارلوس ألفارادو مرشح حزب "العمل المدني" الحاكم الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في كوستاريكا التي جرت أمس الأحد.

ووفقا لبيانات المحكمة الانتخابية العليا، حصل الوزير السابق والمرشح عن حزب "العمل المدني" كارلوس ألفارادو على 60.6% من الأصوات، بينما حصل منافسه القس المحافظ فابريسيو ألفارادو على 39.3 % من الأصوات.

وكان ألفارادو النائب السابق، ومرشح حزب التجديد الوطني الإنجيلي، قد تصدر متنافسي الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في الرابع من فبراير الماضي وتنافس فيها 13 مرشحا، وحصل على24.9 % من الأصوات وتلاه كارلوس ألفارادو الذي حصد تأييد 21.6% من الناخبين.

وينتخب رئيس كوستاريكا لمدة أربع سنوات، وينتظر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في أوائل شهر مايو المقبل.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله