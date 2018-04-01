دعوات غربية إلى التعقل في العلاقة مع روسيا

في خضم السجال السياسي الناشئ بين الدول الغربية وروسيا، بذريعة "قضية سكريبال المصطنعة"، دعا وزيرا الخارجية الألماني والإسباني، إلى التعقل في العلاقة مع روسيا.

وفي هذا الصدد، عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في حديثه مع صحيفة Bild الألمانية، عن ثقته من أن روسيا بمثابة الدعامة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موسكو تعتبر شريكا مهما في المسائل المتعلقة بحل الصراعات الإقليمية والحفاظ على النظام العالمي.

وأضاف الوزير الألماني: " نحن منفتحون على الحوار ونتوقع استعادة الثقة تدريجيا في حال كانت روسيا، من جانبها، مستعدة لذلك".

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من جانب، آخر، قال وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، لصحيفة El Mundo الإسبانية، إن "روسيا تعتبر شريكا استراتيجيا و(في الوقت نفسه) قلقا استراتيجيا (أيضا).. ولا يمكن اعتبار بعض إجراءاتها أعمالا صديقة.. وبعض مواقفها مرفوضة".

وأضاف الوزير الإسباني: "لكن علينا أن نكون واقعيين وأن نفهم، ضرورة روسيا لحل عدد من الأزمات العالمية ، مثل (أزمة) سوريا".

وأكد داستيس، ضرورة اتباع "النهج المزدوج" في التعامل مع الجانب الروسي، قائلا: "إدانة الإجراءات المرفوضة (من جانب)، ومن جانب آخر إجراء حوار لحل المشاكل التي تهمنا جميعا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا ودولا أوروبية أعلنت في 26 مارس، عن طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية "سكريبال"، وردت روسيا بالمثل على ذلك.

المصدر: وكالات

إياد قاسم