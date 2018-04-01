خالد مشعل يشيد بسيطرة الأتراك على عفرين

أشاد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق في حركة حماس بسيطرة الجيش التركي على عفرين السورية، معتبرا أن هذا الأمر "يمثل نموذجا للإرادة التركية".

وقال مشعل خلال حفل نظمته جمعية "جيهان نوما" التركية اليوم الأحد: "النصر في عفرين كان نموذجا للإرادة التركية، وإن شاء الله سنسجل ملاحم بطولية لنصرة أمتنا".

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وعبّر مشعل عن امتنانه لتركيا على دعمها للقضية الفلسطينية، وقال: "دوركم أيها الأتراك كبير، وفلسطين والقدس هي المنطلق، ولن تجدوا على أرض فلسطين إلا شعبا شجاعا".

ويهدف اللقاء حسب ما ذكر المنظمون إلى التأكيد على أهمية القدس التاريخية، مدينة مقدسة لدى المسلمين.

يذكر أن جمعية "جيهان نوما" التي مقرها أنقرة، قد تأسست عام 2013، وتهدف إلى "نشر المحبة وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين".

المصدر: الأناضول

أحمد باديان