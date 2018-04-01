 
مباشر

توقيف 5 رجال شرطة في فنزويلا بتهمة قتل السجناء

أخبار العالم

توقيف 5 رجال شرطة في فنزويلا بتهمة قتل السجناء
Globallookpress Roman Camacho
شرطة فنزويلا -ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1z0

اعتقلت سلطات فنزويلا 5 من رجال الشرطة بتهمة الضلوع في مقتل 68 شخصا خلال حريق شب الأربعاء الماضي داخل سجن احترازي في المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمالي البلاد.

وكتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب على تويتر: "صدرت الأوامر الآن باحتجاز خمسة من ضباط شرطة كارابوبو، يشتبه بضلوعهم في الأحداث المأساوية وتحمل وزر مقتل 68 مواطنا كانوا داخل مقر شرطة المنطقة".

وذكر المدعي العام، أن من بين المحتجزين نائب مدير سجن المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا.

إقرأ المزيد
مصرع 68 شخصا في أعمال شغب وحريق داخل مركز للشرطة في فنزويلا

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الفنزويلية مكتب المدعي العام بالتحقيق في ملابسات الحريق وأعربت عن تعازيها لأسر وذوي القتلى.

وتسبب الحريق بمقتل 66 سجينا وسيدتين حضرتا لمقابلة أقارب لهما هناك.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة