مصرع 68 شخصا في أعمال شغب وحريق داخل مركز للشرطة في فنزويلا

أكدت السلطات الفنزويلية مصرع 68 شخصا الأربعاء في حريق داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمالي فنزويلا، قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء تمرّد لعشرات المعتقلين.

وكتب النائب العام طارق وليام صعب على تويتر: "في مواجهة الأحداث الرهيبة داخل المقر الرئيسي للشرطة في ولاية كارابوبو حيث أسفر الحريق عن مقتل 68 شخصا، قمنا بتعيين أربعة مدعين لتبيان حقيقة ما حدث".

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2018

وأضاف: "وحسب التحقيق حتى الآن، فقد قتل 66 رجلا بالإضافة إلى امرأتين كانتا في زيارة لقريبين لهما في السجن المنكوب".

وأكد النائب العام أن النيابة تريد أن "توضح بشكل فوري هذه الحوادث المؤلمة التي أحزنت عشرات العائلات الفنزويلية وأن تحدد المسؤوليات" في هذه المأساة.

من جهتها، أعلنت منظمة "نافذة على الحرية" غير الحكومية في وقت سابق عن مقتل 78 شخصا معظمهم معتقلون، خلال تمرد اندلع صباح الأربعاء في زنزانات مركز الشرطة الرئيسي في فالنسيا.

#Carabobo | Santander señaló que durante el motín, un funcionario de la policía del estado resultó herido de bala https://t.co/FsmG4SsRiH — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 29, 2018

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق السجناء، أن "بعضهم ماتوا حرقا والبعض الآخر اختناقا"، وتحدث عن مقتل "امرأتين كانتا في زيارة لسجناء" في المركز نفسه.

وأكدت المنظمة المذكورة أن الحادث وقع صباح الأربعاء عند محاولة للفرار الجماعي، وأن السجناء أضرموا النار في الأفرشة واستولوا على سلاح أحد الحراس.

وبعد العصيان حاول أفراد عائلات عدد من الضحايا اقتحام مركز شرطة فالنسيا، وقالت المنظمة غير الحكومية إن موظفا أصيب بجروح خلال المواجهات.

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وقال نييتو إن هذه المأساة "ليست حادثة معزولة" لأن كل مراكز الاعتقال الفنزويلية "تشهد الشروط نفسها من اكتظاظ بالسجناء ونقص الغذاء وما هو أسوأ من ذلك".

وأشارت المنظمة إلى أن 62 معتقلا وشرطيين اثنين قتلوا في 2017 في حوادث وأمراض مرتبطة بأوضاع السجون.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد