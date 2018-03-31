القضاء الفرنسي يوقف صهر الأمير البريطاني ويليام بتهمة الاغتصاب

أكد مصدر قضائي فرنسي أن ديفيد ماثيوز صهر الأمير البريطاني ويليام، يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه باغتصابه لفتاة قاصر.

وأضاف المصدر أن ممثلي الادعاء في باريس أصدروا أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارته فرنسا، لكنهم أفرجوا عنه ووضعوه تحت الرقابة القضائية دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه.

وذكر المصدر أن "جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999، وأفاد فيه راديو "أوروبا1"، بأن الشكوى قدمت للسلطات في 2017.

وأشار المصدر إلى أن ماثيوز اعتقل الثلاثاء الماضي، من قبل وحدة حماية القصر الفرنسية، وخضع لتحقيق رسمي بسبب الاشتباه باغتصابه قاصر تحت ولايته.

وديفيد ماثيوز هو والد جيمس زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني ويليام، وتزوجت بيبا جيمس في مايو الماضي، وأقيم حفل زفافها بحضور الأميرين ويليام وهاري حفيدي إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

المصدر: رويترز