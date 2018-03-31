سيئول ترسل سفينة حربية إلى سواحل غانا

أرسلت كوريا الجنوبية سفينة من قوات مكافحة القرصنة الإقليمية التابعة لها إلى سواحل غانا للمساعدة في عملية بحث بعد خطف قراصنة لسفينة صيد قبالة غانا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن "السفينة على متنها طاقم مؤلف من 40 فردا معظمهم من غانا وبينهم ثلاثة كوريين جنوبيين".

وأضافت أن "القراصنة استخدموا زورقا سريعا لخطف الكوريين الجنوبيين".

وأشارت الخارجية الكورية إلى أن الرئيس مون جيه-إن، أرسل وحدة مكافحة القرصنة (تشانغهي) إلى المنطقة لمحاولة إطلاق سراح الكوريين المخطوفين.

وتعكف حكومة كوريا الجنوبية على التعامل مع مشكلة القرصنة بالتعاون مع عدد من الدول الإفريقية فضلا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز