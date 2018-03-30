إصابة صحفي أذربيجاني ومقتل زوجته في فرنسا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، بأن الصحفي الأذربيجاني رحيم نامازوف، جرح وقتلت زوجته في فرنسا بإطلاق نار في منطقة كولومييه الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة، قوله، إن نامازوف وزوجته كانا داخل سيارتهما في أحد الأحياء السكنية في كولومييه في تولوز عندما أطلقت سبعة أعيرة نارية باتجاههما، مشيرا إلى أن إصابة رحيم نامازوف كانت في الظهر وهي خطرة جدا.

من جانبها لم تستبعد رئيسة بلدية كولومييه، كارين ترافال ميشيليه، فرضية "تصفية حسابات سياسية"، لأن نامازوف "صحفي تعرض للتعذيب وأودع السجن في بلده، وحصل على صفة لاجئ سياسي في فرنسا"

وأضافت ترافال ميشيليه أنه "لا علاقة لهذا الاعتداء بالاعتداءات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي" في "أود"، في الوقت ذاته أفادت بأنها لم تكن على دراية بوجود هذه الأسرة في مدينتها، وأن نامازوف يحمل صفة لاجئ سياسي.

ووفقا لـ "اتحاد صحفيي تولوز"، فإن نامازوف سُجن في أذربيجان وهدد بالقتل وطُرد من وطنه، وقدم طلب لجوء سياسي مع أسرته إلى السلطات الفرنسية في تولوز عام 2010.

المصدر: أ ف ب

علي الخطايبة