 
مباشر

لافروف يهاتف جاويش أوغلو قبيل زيارة بوتين لتركيا

أخبار العالم

لافروف يهاتف جاويش أوغلو قبيل زيارة بوتين لتركيا
mid.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1u7

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا قبيل اجتماع قمة مزمعة في تركيا مطلع شهر أبريل القادم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الوزيرين بحثا عددا من القضايا الهامة في العلاقات الثنائية، في سياق المحادثات الروسية التركية المزمع عقدها على أعلى مستوى".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية لروسي سيرغي لافروف مع نظيريه التركية مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو (أرشيف) لافروف وظريف وأوغلو يجتمعون في أستانا

يشار إلى أن قمة بشأن سوريا، ستعقد في الـ4 من أبريل في تركيا تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، يسبقها اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان.

المصدر: تاس

إياد قاسم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة