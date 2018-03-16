لافروف وظريف وأوغلو يجتمعون في أستانا اليوم

يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية في عاصمة كازاخستان اليوم، حيث من المتوقع الإعلان في أعقابه عن موعد الجولة التالية من مسار أستانا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر مقرب من مباحثات أستانا قوله اليوم الجمعة: "الجولة الجديدة من المحادثات ستجرى في أستانا في منتصف مايو المقبل. وقد يكون ذلك في الفترة بين 14 و16 مايو. سيأتي ذكر الموعد في البيان المشترك لوزراء الخارجية".

وعشية اللقاء الوزاري، شهدت أستانا اجتماعات تقنية بين الدول الضامنة لمسار أستانا تناولت ملفات بارزة، أهمها انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين والمخطوفين السوريين.

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وتتضمن أجندة اللقاءات التقنية، حسب مصادر مشاركة في الاجتماعات، مناقشة البيان الختامي، وتقييم ما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة في أستانا، وتناول موضوع مناطق وقف التصعيد والانتهاكات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.

المصدر: وكالات

متري سعيد