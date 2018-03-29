البابا يغسل أقدام السجناء في "خميس الأسرار"

أحيا بابا الفاتيكان فرنسيس مجددا قداس "خميس الأسرار" داخل أحد السجون في روما، حيث غسل أقدام 12 معتقلا بينهم مسلمان وأرثوذكسي وبوذي.

وبعد لقاء مقتضب على انفراد مع السجناء المرضى، قام البابا بغسل أقدام 12 سجينا من سبعة بلدان مختلفة داخل سجن للرجال في روما.

وقال البابا: "لكل واحد فرصة لتغيير حياته ويجب ألا يحاكم"، موضحا أنه يعتبر نفسه "آثما".

وأضاف: "أعتبر أن معايدة المرضى وزيارة السجون وإعطاء المحكومين الأمل بإعادة دمجهم في المجتمع أمور تمثل جميعها دور الكنيسة".

وخلال زياراته الخارجية يتفقد البابا السجون بانتظام.

المصدر: رويترز