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لافروف: قلقون لوضع الشعب الكردي في سوريا والأمريكيون يحاولون المساومة بشأن الأكراد

مؤتمر صحفي لسيرغي لافروف ودي ميستورا

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