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لافروف: قلقون لوضع الشعب الكردي في سوريا والأمريكيون يحاولون المساومة بشأن الأكراد
مؤتمر صحفي لسيرغي لافروف ودي ميستورا
تاريخ النشر:
29.03.2018
|
16:43 GMT
|
آخر تحديث:
29.03.2018
|
16:45 GMT
|
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