 
مباشر
عاجل
لافروف: بحثنا تشكيل لجنة دستورية في سوريا ويجب تسريع هذه العملية

لوكاشينكو: شحم الخنزير أفضل المنشطات

الرياضة

لوكاشينكو: شحم الخنزير أفضل المنشطات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1mk

أوصى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الرياضيين البيلاروس بتناول دهن الخنزير المملح  بعد التدريبات الشاقة معتبرا إياه أفضل منشط للرياضيين.

وقال ألكسندر لوكاشينكو اليوم خلال اللقاء مع الفائزين في الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين في بيونغ تشانغ: "عليكم الحفاظ على دهن الخنزير المملح في الثلاجة لأن تناول قطعة واحدة منه مع الخبز البيلاروسي الأسود بعد التدريب الشاق، أفضل بكثير من المعجنات والآيس كريم" .

إقرأ المزيد
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وابنه نيكولاي يجمعان البطاطا!

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بأن "التغذية الطبيعية للرياضيين تعتبر المسألة رقم واحد" بالنسبة إليهم، وأن "دهن الخنزير المملح أفضل المنشطات البيلاروسية".

المصدر: تاس

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة