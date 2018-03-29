لوكاشينكو: شحم الخنزير أفضل المنشطات

أوصى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الرياضيين البيلاروس بتناول دهن الخنزير المملح بعد التدريبات الشاقة معتبرا إياه أفضل منشط للرياضيين.

وقال ألكسندر لوكاشينكو اليوم خلال اللقاء مع الفائزين في الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين في بيونغ تشانغ: "عليكم الحفاظ على دهن الخنزير المملح في الثلاجة لأن تناول قطعة واحدة منه مع الخبز البيلاروسي الأسود بعد التدريب الشاق، أفضل بكثير من المعجنات والآيس كريم" .

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وأعرب لوكاشينكو عن ثقته بأن "التغذية الطبيعية للرياضيين تعتبر المسألة رقم واحد" بالنسبة إليهم، وأن "دهن الخنزير المملح أفضل المنشطات البيلاروسية".

المصدر: تاس

ادوارد سافين