الاستخبارات التركية تجلب من البلقان 6 عناصر من جماعة غولن

تمكن جهاز الاستخبارات التركية من اعتقال 6 أشخاص في البلقان، أكد أنهم عناصر في جماعة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، وجلبهم إلى تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن العملية جرت بتعاون وثيق مع الاستخبارات الكوسوفية، وأسفرت عن القبض على 6 "عناصر بارزة من تنظيم غولن"، كانوا في قائمة المطلوبين لدى تركيا.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه جرى تسليم الأشخاص المذكورين إلى السلطات القضائية التركية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبينت أن المقبوض عليهم كانوا يعملون لمصلحة "تنظيم فتح الله غولن"، في دول البلقان، موضحة أن المعتقلين شاركوا في تهريب عناصر من التنظيم المزعوم من تركيا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

After a joint operation with Kosovo security services, Turkish spy agency brings back six Gulen-affiliated educators to Turkey. https://t.co/BQfuZrH2xdpic.twitter.com/11ni4iYStS — Globe Post Turkey (@GlobePostTurkey) 29 марта 2018 г.

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على كل من "جهان أوزكان"، و"قهرمان دميراز"، و"حسن حسين غوناكان"، و"مصطفى أردم"، و"عثمان قراقايا"، و"يوسف قرابينا".

وكانت تركيا قد شهدت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 15 يوليو 2016 نفذتها فصائل من الجيش التركي. وتتهم الحكومة التركية الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بوقوفه، هو والتنظيم السري المنسوب إليه، وراء الانقلاب الفاشل.

المصدر: وكالات

نادر همامي