الكرملين: نرحب بأي وساطة تدفع بلندن نحو التعقل

رحب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس بأي صوت "يدفع بلندن نحو التعقل" فيما يتعلق بقضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سرغي سكريبال وابنته.

وقال بيسكوف تعليقا على إعلان فيينا أمس الأربعاء عن استعدادها للتوسط بين موسكو و لندن لتسوية خلافاتهما: "أي دور، وأي صوت مطلوب في خدمة فك خيوط قضية سكريبال، إذا كان لهذا الدور أن يدفع البريطانيين نحو التعقل في هذا الموضوع".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يجري التخطيط لاتصالات مع القيادة النمساوية بعد عرضها الوساطة، أشار بيسكوف إلى أن محادثات القمة الروسية النمساوية عقدت مؤخرا، ووصفها بأنها كانت "ذات فعالية جيدة وبناءة جدا وبراغماتية".

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وعرضت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل وساطة بلادها في تسوية الأزمة بين روسيا وبريطانيا، وذلك بعد أن رفضت طرد دبلوماسيين روس من أراضيها بخلاف ما فعلته دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تضامنا مع الاتهامات البريطانية لموسكو بالتورط في تسميم سكريبال.

واتهمت كنايسل السفير البريطاني في النمسا بمحاولة الضغط على حكومتها من أجل طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية سكريبال.



المصدر: وكالات

متري سعيد