ماكرون مصمم على زيارة روسيا في مايو المقبل

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يعتزم زيارة روسيا في مايو من هذا العام.

وذكر الوزير في حديث لراديو RTL، أن "الزيارة لا تزال مقررة".

وأضاف جان إيف لودريان: "نفضل الحفاظ على حوار صادق وواضح ومفهوم ويتسم بطابع المطالبة مع روسيا".

وفي فبراير الماضي، أعلن قصر الإليزيه عن قبول الرئيس إيمانويل ماكرون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا، ورجح أن تتم الزيارة في مايو 2018 لتتضمن حضور ماكرون فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ستكون فرنسا فيه ضيف شرف.

ولكن بعض وسائل الإعلام الغربية أشارت إلى أن زيارة ماكرون لروسيا باتت على المحك، بعد حادث تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا واتهام السلطات البريطانية لروسيا بالوقوف وراء ذلك.

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وقال ماكرون في وقت سابق، إنه موافق على استنتاج لندن فيما يتعلق بتحميل موسكو مسؤولية تسميم العميل البريطاني السابق سكريبال، وقررت فرنسا طرد 4 دبلوماسيين روس.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين