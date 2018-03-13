فرنسا تصف تسميم سكريبال بأنه هجوم غير مقبول وتتجنب ذكر روسيا
Reuters
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عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إف لودريان عن تضامنه مع بريطانيا على خلفية تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في الأراضي البريطانية، مضيفا أن هذا الهجوم غير مقبول تماما.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان اليوم الثلاثاء: "إن محاولة اغتيال المواطنين الروسيين في 4 مارس الجاري في مدينة سالزبوري باستخدام مادة مخدرة للأعصاب هجوم غير مقبول تماما".
ويأتي هذا البيان بعد مكالمة هاتفية أجراها لودريان مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ولم توجه فيه أي إشارة إلى روسيا، في حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين، أنه "من المرجح جدا" أن الدولة الروسية متورطة في تسميم سكريبال.
المصدر: نوفوستي
أولغا رودكوفسكايا
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