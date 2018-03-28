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بالصور والفيديو.. متظاهرون يقتحمون بلدية أمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

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بالصور والفيديو.. متظاهرون يقتحمون بلدية أمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة
Reuters / Bria Webb
عناصر من الشرطة الأمريكية
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اقتحم متظاهرون اجتماعا لمجلس بلدية مدينة "سكرامنتو"، عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، للتعبير عن غضبهم إزاء التلكؤ في التحقيق بمقتل شاب أسود، قبل أيام، برصاص الشرطة.

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وقطع ستيفانت كلارك، شقيق الضحية ستيفن (22 عاما)، برفقة عدد من المُحتجين، اجتماع مجلس بلدية المدينة، وخاطب أعضاء المجلس قائلا: "أصَبتمونا بخيبة أمل".

ورفع كلارك صورة شقيقه، وصرخ قائلا: "أطلقتم النار عليه وأخذتموه منا"، مؤكدا أن شقيقه كان أعزل عندما قُتل.

وفي 18 مارس الجاري، قُتل ستيفن عقِب تلقيه 20 رصاصة من قبل الشرطة، ليتبين لاحقا أنه كان أعزل.

وتشهد المدينة منذ ذلك الحين مظاهرات واحتجاجات واسعة، تطالب بمحاسبة المسؤولين، ووضع حد للتمييز بحق السود، وعنف الشرطة المفرط.

المصدر: الأناضول

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