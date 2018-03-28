بالصور والفيديو.. متظاهرون يقتحمون بلدية أمريكية احتجاجا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

اقتحم متظاهرون اجتماعا لمجلس بلدية مدينة "سكرامنتو"، عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، للتعبير عن غضبهم إزاء التلكؤ في التحقيق بمقتل شاب أسود، قبل أيام، برصاص الشرطة.

إقرأ المزيد

وقطع ستيفانت كلارك، شقيق الضحية ستيفن (22 عاما)، برفقة عدد من المُحتجين، اجتماع مجلس بلدية المدينة، وخاطب أعضاء المجلس قائلا: "أصَبتمونا بخيبة أمل".

ورفع كلارك صورة شقيقه، وصرخ قائلا: "أطلقتم النار عليه وأخذتموه منا"، مؤكدا أن شقيقه كان أعزل عندما قُتل.

وفي 18 مارس الجاري، قُتل ستيفن عقِب تلقيه 20 رصاصة من قبل الشرطة، ليتبين لاحقا أنه كان أعزل.

وتشهد المدينة منذ ذلك الحين مظاهرات واحتجاجات واسعة، تطالب بمحاسبة المسؤولين، ووضع حد للتمييز بحق السود، وعنف الشرطة المفرط.

Stephon Clark's brother jumped onto the desk of Sacramento Mayor Darrell Steinberg during a city council meeting yesterday.



Protesters temporarily took over the main foyer at City Hall on Tuesday to protest Clark's death. pic.twitter.com/6egkmDS7SV — AJ+ (@ajplus) 28 марта 2018 г.

Protesters storm Sacramento City Hall following the shooting of an unarmed black man. Police said they thought he had a gun. He was actually holding a phone. pic.twitter.com/E1EfnKnHv2 — Channel 4 News (@Channel4News) 28 марта 2018 г.

‘You’re killing us. It’s genocide.’ — Stephon Clark’s brother and a group of protesters shut down this Sacramento City Council meeting pic.twitter.com/6OpNXavnl0 — NowThis (@nowthisnews) 28 марта 2018 г.

المصدر: الأناضول