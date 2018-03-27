ترامب وماكرون يبحثان "ردا غربيا قويا" ضد روسيا بشأن قضية سكريبال

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية ضد روسيا على خلفية قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب المكالمة الهاتفية، أن الرئيسين "أكدا تأييدهما للرد القوي الغربي على الهجوم الكيميائي في سالزبوري ببريطانيا"، وحملا روسيا المسؤولية عن هذه الحادثة، واصفين الإجراءات الغربية ضد موسكو بأنه "طرد العديد من العاملين في الاستخبارات الروسية".

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وتطرق الرئيسان إلى الأزمة السورية، حيث أكد ترامب على ضرورة "التعاون مع تركيا بشأن التحديات الاستراتيجية المشتركة في سوريا".

كما بحث الرئيسان التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والخطوات اللاحقة لمواجهة تصرفات الصين على الصعيد التجاري.

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هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت طرد 60 من الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة سياتل الأمريكية، وذلك خلفية قضية سيرغي سكريبال، الذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه.

أما بخصوص فرنسا فهي كانت من بين الدول الأوروبية التي قررت طرد دبلوماسيين روس "تضامنا مع بريطانيا"، وأعلنت أن 4 دبلوماسيين روس سيغادرون البلاد.

المصدر: تاس

أنطون زوييف