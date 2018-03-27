كارتر: تعيين بولتون كارثة على الولايات المتحدة!

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، البالغ من العمر 93 عاما، تعيين جون بولتون مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومي، بأنه "أحد أسوأ أخطاء" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حوار مع موقع "usa today" قال كارتر عن بولتون إنه متشدد، وعن تعيينه بمنصب المستشار إنه "كارثة على البلاد"، مضيفا في هذا الشأن: "ربما كان أحد أسوأ الأخطاء التي ارتكبها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه هو الاستعانة في العمل ببولتون الذي وقف لفترة طويلة مع الحرب ضد كوريا الشمالية، وأيضا الهجوم على إيران، كما كان أحد النشطاء الرائدين الذين كانوا وراء قرار غزو العراق".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى للمرة الثانية تبديلا في فريق سياسته الخارجية في غضون أسبوعين، معلنا أن المندوب الأمريكي الأسبق في الأمم المتحدة جون بولتون سيحل محل هربرت ماكماستر في منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي.

البيت الأبيض علل خروج ماكماستر بمثل ما علل إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في وقت سابق، وتتمثل في ضرورة تجديد فريق السياسة الخارجية للإدارة عشية قمة تاريخية تجمع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من المرتقب أن تعقد قبل نهاية مايو/أيار المقبل.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر