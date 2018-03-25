موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، يوم الأحد، إن بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي عينه ترامب مؤخرا حاول إقناع إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وصرح موفاز في مؤتمر صحفي، بأنه يعرف جون بولتون منذ أن كان سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقوله "حاول إقناعي بأن إسرائيل يجب أن تضرب إيران."

وفي حديثه أمام لجنة من أربعة قادة عسكريين إسرائيليين سابقين، أشار موفاز إلى أنه يعتقد فكرة الإقناع كانت سيئة، مضيفا أنه "لا يرى أن هذا عمل حكيم ليس من جانب الأمريكيين ولكن من أي شخص آخر ، حتى يصبح هذا التهديد حقيقيا".

وأعلن موفاز ، إلى جانب زعماء الجيش الإسرائيلي السابقين بيني غانتز ودان هالوتز وموشيه يعلون ، أنهم يعارضون الاتفاق النووي مع إيران.

خدم موفاز كرئيس أركان للجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية، بعد وقت قصير من تقاعده من الجيش في عام 2002 ، وتم تعيينه وزيرا للدفاع من قبل رئيس الوزراء آنذاك آرييل شارون، حيث كان بولتون سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الابن بين عامي 2005 و 2006.

المصدر:هآرتس

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