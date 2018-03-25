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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها قرب الحدود السورية

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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها قرب الحدود السورية
Reuters / Khalil Ashawi
قوات عسكرية تركية - أرشيف -
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أرسلت القوات التركية، مساء الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها قرب الحدود السورية.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن تعزيزات عسكرية جديدة نحو وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية، وصلت ولاية أديمان جنوبي تركيا، اليوم الأحد.

وبحسب "الأناضول"، فإن القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا.

واستقبل أهالي ولاية أديمان، القافلة بالأهازيج والشعارات الوطنية، قبل توجهها إلى النقاط العسكرية الحدودية مع سوريا.

وكان الجيش التركي قد أعلن مساء السبت السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير الماضي.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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