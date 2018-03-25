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هجوم بالمولوتوف على مسجد في ألمانيا

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هجوم بالمولوتوف على مسجد في ألمانيا
Reuters / Axel Schmidt
شرطة ألمانيا
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تعرض مسجد "يونس إمره" الذي يشرف عليه اتحاد الأتراك الأوروبيين، في مدينة كاسيل بولاية هاسين الألمانية، اليوم الأحد، لاعتداء بقنابل المولوتوف.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الاعتداء جرى عند الساعة 4:30 فجرا، بتوقيت ألمانيا، وأسفر عن أضرار مادية في المسجد الكائن ضمن مبنى مركز محسن يازجي أوغلو الثقافي.

وأظهرت مشاهد ملتقطة عبر كاميرات المراقبة الموجودة على أطراف المسجد، ضلوع 4 أشخاص في حادثة الاعتداء.

وأوضح رئيس المركز الثقافي في كاسيل، مصطفى قوج، أن المشاهد التي تُظهر الأشخاص الأربعة، تم تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأضاف قوج أن المركز طالب قوات الأمن بالإسراع في إلقاء القبض على منفذي الاعتداء وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعرض أكثر من 38 مسجدا لاعتداءات من هذا النوع.

المصدر: وكالة "الأناضول"

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