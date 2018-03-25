روسيا: تصريحات الناتو المتعلقة بطالبان "ثرثرة فارغة"

رفضت روسيا تصريحات أدلى بها قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان عن دعم موسكو لحركة طالبان وتزويدها بالأسلحة، معتبرة ذلك "ثرثرة فارغة".

ووصف بيان من السفارة الروسية في كابل التصريحات الغربية هذه بـ"ثرثرة فارغة"، وورد فيه: "مرة أخرى نؤكد أن مثل هذه التصريحات لا أساس لها على الإطلاق ونناشد المسؤولين عدم ترديد الترهات".

يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" الأسبوع الماضي، قال فيها إن روسيا تعمل على تقويض الجهود الأمريكية في أفغانستان، على الرغم من المصالح المشتركة في مكافحة الإرهاب والمخدرات. كما ألمح إلى أن موسكو تقدم دعما ماليا، وربما أسلحة لحركة طالبان.

وقال قادة أمريكيون، من بينهم نيكلسون، في مناسبات عدة على مدى العام المنصرم، إن روسيا ربما تزود طالبان بالسلاح، على الرغم من عدم طرح أي أدلة تؤكد هذا الادعاء.

وجاءت تصريحات نيكلسون في سياق التوتر المتزايد بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وروسيا بسبب "قضية سكريبال".

المصدر: رويترز

نادر همامي