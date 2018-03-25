قتيل وجرحى في هجوم انتحاري على مسجد غرب أفغانستان
Reuters Parwiz Parwiz
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أعلنت شرطة مدينة هرات غرب أفغانستان أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون اليوم جراء تفجير انتحاري دوى في محيط مسجد للشيعة في المدينة.
ونقلت قناة "تولو نيوز" عن المتحدث باسم قائد شرطة هرات قوله إن المهاجمين الاثنين حاولا اقتحام مسجد النبي الأكرم على متن دراجة نارية مفخخة، لكن الشرطة تصدت لهم، بعدها فجر أحدهما نفسه أمام المسجد، بينما قُتل الثاني بنيران قوات الأمن.
من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة هرات، عبد الأحد ولي زاده، للقناة أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، دون تقديم أي أدلة تثبت هذا الادعاء.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف
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