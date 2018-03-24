حكم قضائي على فرنسية قتلت خمسة من أطفالها بعد ولادتهم مباشرة

بعد تحقيق استمر ثلاثة أعوام، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على امرأة قتلت خمسة من أطفالها غرقا فور ولادتهم، وكانت تحتفظ بجثثهم داخل ثلاجة.

ولا تزال رومانا كانيتي البالغة 37 عاما من العمر وراء القضبان منذ عام 2015، حين عثرت إحدى بنتيها على جثة لرضيع صغير في ثلاجة بمنزلها في بلدة لوشيه جنوب غربي فرنسا، وأبلغت والدها بذلك.

واعتقلت الشرطة بعد وصولها إلى الموقع رومانا وزوجها جوان كارلوس، وعثرت أثناء تفتيش المنزل على جثث مجمدة لأربعة أطفال رضع آخرين.

وتبين، أثناء التحقيق، أن الجانية قتلت غرقا بالحمام ، خلال الفترة ما بين 2005 و2015، خمسة من أطفالها الرضع فور ولادتهم، بينما ادعى زوجها أنه لم يكم على علم بذلك، وتم رفع جميع التهم عنه.

وقالت المرأة المدانة للقاضي إنها لم ترَ أي خيار آخر أمامها، موضحة: "كانت فكرة الحمل مرفوضة بالنسبة لي إطلاقا، ولذلك لم أستطع القبول بوجود هؤلاء الأطفال".

وتابعت إنها تريد تقديم اعتذار إلى عائلتها والضحايا الرضع القتلى، معربة عن أسفها العميق إزاء ما حدث.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف