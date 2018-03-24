 
مباشر

رجل أعمال لبناني يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص حصول ساركوزي على أموال من ليبيا

أخبار العالم

رجل أعمال لبناني يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص حصول ساركوزي على أموال من ليبيا
AFP
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0tw

كشف رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين، تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي لتسليمه الأموال من ليبيا المخصصة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

إقرأ المزيد
ساركوزي يندد بالتهم الموجهة إليه ساركوزي يندد بالتهم الموجهة إليه

ونقل موقع "France Info" عن تقي الدين قوله إن ساركوزي:" كان هناك، وقد التقيته. أخذ الحقيبة ووضعها جانبا، ولم يرغب في عد (الأموال)".

ولتثبيت تصريحاته، عبر تقي الدين عن استعداده لوصف المكان الذي جرى فيه هذا اللقاء، وهو شقة ساركوزي في مبنى وزارة الداخلية أثناء عمله بمنصب وزير الداخلية الفرنسي.

وأضاف: "إنه كذاب. لقد التقيته في شقته. مرة التقيته في ليبيا، ومرة أخرى التقيته بحضور غيان (وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان). هناك شهود عيان حضروا اللقاءين".

إقرأ المزيد
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي صحيفة نقلا عن ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011

وأعلن ساركوزي سابقا أن تصريحات تقي الدين حول اللقاءات معه خيالية، مضيفا أنه التقى تقي الدين مرتين قبل عام 2004. وكان القضاء الفرنسي وضع الأربعاء الماضي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بمعلومات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة