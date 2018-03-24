رجل أعمال لبناني يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص حصول ساركوزي على أموال من ليبيا

كشف رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين، تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي لتسليمه الأموال من ليبيا المخصصة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

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ونقل موقع "France Info" عن تقي الدين قوله إن ساركوزي:" كان هناك، وقد التقيته. أخذ الحقيبة ووضعها جانبا، ولم يرغب في عد (الأموال)".

ولتثبيت تصريحاته، عبر تقي الدين عن استعداده لوصف المكان الذي جرى فيه هذا اللقاء، وهو شقة ساركوزي في مبنى وزارة الداخلية أثناء عمله بمنصب وزير الداخلية الفرنسي.

وأضاف: "إنه كذاب. لقد التقيته في شقته. مرة التقيته في ليبيا، ومرة أخرى التقيته بحضور غيان (وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان). هناك شهود عيان حضروا اللقاءين".

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وأعلن ساركوزي سابقا أن تصريحات تقي الدين حول اللقاءات معه خيالية، مضيفا أنه التقى تقي الدين مرتين قبل عام 2004. وكان القضاء الفرنسي وضع الأربعاء الماضي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بمعلومات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا