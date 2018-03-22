صحيفة نقلا عن ساركوزي: حياتي تحولت إلى جحيم منذ 11 مارس 2011

قالت صحيفة "لو فيغارو" إن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أبلغ قضاة وضعوه قيد تحقيق رسمي أمس الأربعاء أن الاتهامات بأنه حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007 كاذبة.

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ونشرت الصحيفة تفاصيل لما قالت إنه شهادة الرئيس ساركوزي، الذي تولى السلطة من 2007 إلى 2012، أمام المحققين الذين أخبروه بعد يومين من الاحتجاز بأنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد المالي ومخالفات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن ساركوزي قوله للمحققين: "حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 مارس 2011". ويبحث المدعون الفرنسيون في مزاعم بأن الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007 تلقت مساعدات بملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

كما نقلت عن ساركوزي أنه كان ضحية حملة لزعزعة الاستقرار بدأت في مارس عام 2011 استنادا إلى اتهامات من طرابلس ورجل أعمال فرنسي لبناني، كان أيضا محور تحقيق قضائي بدأ في 2013، لكن الاتهامات تصاعدت هذا الأسبوع حينما احتجز ساركوزي لاستجوابه.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا