The New York Times: ترامب يمتعض من شاربي مستشاره الجديد للأمن القومي

أفادت صحيفة The New York Times، نقلا عن مصادرها، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتعض من شاربي مستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي، جون بولتون.

وبحسب الصحيفة فقد كان شاربا بولتون الكبيران أحد أسباب تردد ترامب لدى نظره في تعيين مندوب واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة بمنصبه الجديد.

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وكانت صحيفة The Washington Post أوردت سابقا أن شاربي بولتون أثرا على قرار ترامب بعدم تعيينه وزيرا للخارجية.

من جهته قال مصدر لقناة CNN التلفزيونية إن ترامب كان يريد دائما أن يصبح بولتون عضوا في فريقه المسؤول عن السياسة الخارجية لإدارته، لكن اعتبر أن شاربيه الكبيرين جدا "غير مناسبين" لمسؤول سياسي رفيع المستوى.

أما الآن فقال المصدر إن ترامب قد "يتجاهل حكم وشكل شاربي مستشاره الجديد.

وكان بولتون صرح سابقا بأنه لن يحلق شاربيه على الرغم من الانتقادات التي يواجهها بسببهما في وسائل الإعلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لـ هربرت مكماستر.

وجاء هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون واختيار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو ليحل محله.

وبرر البيت الأبيض ذهاب ماكماستر بضرورة "تجديد" الفريق المسؤول عن السياسة الخارجية في إدارة دونالد ترامب، على أبواب لقائه "التاريخي" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويُعرف بولتون بانتمائه إلى معسكر "الصقور" في مواقفه إزاء روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف