12 قتيلا حصيلة هجوم بقنبلة جنوب أفغانستان
اليوم السابع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0rx
قتل 12 شخصا وأصيب 40 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء تفجير قنبلة بالقرب من ملعب في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وقال المسؤول عن الصحة العامة في الولاية، أمين الله عابد، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى في مدينة لشكر كاه (عاصمة هلمند).
وأشار عابد إلى أن الانفجار وقع عند نهاية الاحتفالات بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة الأفغانية.
المصدر: AP
قدري يوسف
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)