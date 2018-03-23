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12 قتيلا حصيلة هجوم بقنبلة جنوب أفغانستان

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12 قتيلا حصيلة هجوم بقنبلة جنوب أفغانستان
اليوم السابع
آثار هجوم بقنبلة في ولاية هلمند الأفغانية - أرشيف
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قتل 12 شخصا وأصيب 40 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء تفجير قنبلة بالقرب من ملعب في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وقال المسؤول عن الصحة العامة في الولاية، أمين الله عابد، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى في مدينة لشكر كاه (عاصمة هلمند).

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وأشار عابد إلى أن الانفجار وقع عند نهاية الاحتفالات بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة الأفغانية.

المصدر: AP

قدري يوسف

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