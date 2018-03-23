شاهد.. شرطة كاليفورنيا تطلق 20 عيارا ناريا على مواطن أسود أعزل!

أثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان 20 عيارا ناريا على شاب أسود أعزل في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، احتجاجات في الشوارع عرقلت حركة المرور بالمدينة لساعات.

وقالت شرطة سكرامنتو، أمس الخميس، إن الفيديو الذي صورته الكاميرات المثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد، أظهر القتيل ستيفون كلارك، البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا، تبين فيما بعد أنه هاتف محمول.

وأوضحت أن إطلاق الرصاص حدث بعد تلقي بلاغ مفاده، أن شخصا يكسر نوافذ سيارات بمنطقة سكنية، وجدت فيها الشرطة لاحقا 3 سيارات متضررة.

كما أكدت على أن المشتبه به شوهد أيضا من طائرة هليكوبتر وهو يحطم بابا زجاجيا في منزل، قبل أن يقفز على السياج إلى فناء منزل مجاور.

وظهر في الفيديو شرطيان يطاردان كلارك في الظلام ويقولان "أظهر ما في يديك"، و"ارمي السلاح"، قبل أن يفتحا النار عليه.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة مواطنين سود عزل في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014، وأثارت جدلا واسعا حول وجود تمييز عنصري في نظام العدالة الجنائية، وحول استخدام القوة المفرطة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا