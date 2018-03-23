فيتنام توجه دعوة رسمية لبوتين لزيارتها

قال الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تنتظر قدوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى فيتنام.

وأضاف تران داي كوانغ مخاطبا لافروف: "أرجوك مرة أخرى تسليم الدعوة إلى الرئيس بوتين، وآمل بأنني سأستطيع اللقاء معه في أقرب وقت خلال زيارته إلى فيتنام"، وعبر عن أسفه لأنه لم يجتمع مع الرئيس الروسي في العام الماضي خلال مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة دانانغ الفيتنامية.

وهنأ الرئيس الفيتنامي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أهمية تنشيط العلاقات الثنائية في مجال الاستثمارات والاقتصاد والتجارة وتحقيق كل الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان سابقا.

وأشار الرئيس الفيتنامي إلى أن عددا كبيرا من الشركات الفيتنامية تهتم بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، وفي المقابل هناك اقتراحات كثيرة بشأن الاستثمار في الاقتصاد الفيتنامي من الشركات الروسية.

المصدر: وكالات