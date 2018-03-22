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الأناضول: سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد

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الأناضول: سقوط طائرة عسكرية تركية بولاية نوشهر وسط البلاد
Reuters / Murad Sezer
مقاتلة تركية - أرشيف -
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قالت وكالة "الأناضول" التركية، مساء الخميس، إن طائرة عسكرية تركية سقطت بولاية نوشهر وسط البلاد.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان، سقوط مقاتلة تابعة لها من طراز "F-16" بولاية نوشهر وسط البلاد، أثناء قيامها بمهام تدريبية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الأناضول نقلا عن مصادر أمنية وعسكرية، فإن الطائرة سقطت في محيط قضاء "غُل شهير" التابع للولاية.

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء والإسعاف والدرك التركية هرعت إلى المنطقة.

المصدر: الأناضول

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