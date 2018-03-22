ماي: روسيا تشكل خطرا على أوروبا كلها

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن روسيا "تمثل خطرا" على أوروبا، مجددة اتهاماتها لموسكو بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وأضافت ماي للصحفيين بعد وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، أن "روسيا قامت بهجوم وقح ومتهور على المملكة المتحدة"، مضيفة أنه "من الواضح أن الخطر الروسي لا يعرف الحدود، وبالفعل كانت الحادثة في سالزبوري نموذجا للعدوان الروسي ضد أوروبا والدول القريبة منها".

هذا، ومن المتوقع أن تكون قضية سكريبال أحد المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي، ولكن، حسبما ذكر مسؤولون أوروبيون، لم تطلب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هذه القضية.

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وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال مع ابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري. واتخذت عددا من الخطوات ضد روسيا، بما فيها طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

بدورها، طالبت روسيا الجانب البريطاني بتقديم معلومات حول قضية سكريبال، وتسوية القضية في إطار المنظمات الدولية المعنية ووفقا للقانون الدولي، وردت بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروس.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف