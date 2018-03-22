السفير الروسي: لندن تنتهك معاهدة فيينا بمنع وصولنا إلى سيرغي سكريبال وابنته

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، إن السلطات البريطانية تنتهك معاهدة فيينا، إذ أنها تمنعنا من الوصول إلى مواطنين روسيين، هما سيرغي سكريبال وابنته.

وفي مؤتمر صحفي عقده في لندن، اليوم الخميس، قال ياكوفينكو إن السفارة الروسية طلبت من السلطات البريطانية بصورة رسمية معلومات عن ملابسات حادث تعرض سيرغي سكريبال وابنته يوليا لتأثير مادة كيميائية سامة في مدينة سالزبوري، وكذلك معلومات عن سير التحقيقات في الحادث، لكن لندن رفضت تقديم عينات من المادة المذكورة.

وتابع ياكوفينكو: "للأسف، وبعد مرور 18 يوما على وقوع الحادث، لم نحصل على أي معلومات رسمية من وزارة الخارجية والشرطة البريطانيتين. وترفض السلطات البريطانية تقديم عينات من المادة السامة، ولم نتمكن من الوصول المشروع إلى مواطنين روسيين وفقا لمعاهدة فيينا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الرد الوحيد من لندن على طلب موسكو كان شفهيا عن حالة يوليا سكريبال الصحية، ولم يختلف عن بيانات صدرت سابقا عن الشرطة ومفادها أن يوليا في حالة حرجة. أما وزارة الخارجية فرفضت تقديم معلومات بشأن سيرغي سكريبال بذريعة كونه مواطنا بريطانيا.

وتتهم لندن الدولة الروسية بالضلوع في حادث تسمم سيرغي سكريبال، العميل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي تم اعتقاله وسجنه في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، ثم أفرج عنه في عملية تبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة، وحصل بعدها على لجوء سياسي في بريطانيا.

كما ذكر ياكوفينكو أن لندن تتجاهل طلبا روسيا آخر حول ملابسات وفاة نيكولاي غلوشكوف، أحد كبار مديري الأعمال في شركة "آيروفلوت" الروسية للطيران المدني، والذي تم العثور على جثته، الأسبوع الماضي، في منزله بالعاصمة البريطانية.

أمن المشجعين البريطانيين

وفي إجابته عن سؤال عما إذا كانت روسيا ستضمن أمن المشجعين البريطانيين أثناء فعاليات كأس العالم لكرة القدم للعام 2018، وسط الأزمة الراهنة في العلاقات بين البلدين، أكد السفير أن سلطات بلاده تتخذ حاليا كل الإجراءات المطلوبة لضمان أمنهم. وشدد على أن الأجهزة المعنية البريطانية ستتعاون مع مثيلاتها الروسية، وأن روسيا تمارس هذا النوع من التعاون مع كل بلد لدى إجراء فعاليات رياضية دولية لضمان أمن الرياضيين والمشجعين.

وتستقبل روسيا، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو القادمين، وللمرة الأولى في تاريخها، كأس العالم لكرة القدم التي ستجري مبارياته في 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

المصدر: وكالات

قدري يوسف