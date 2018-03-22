قتلى جراء انفجار بمصنع كيميائي في التشيك

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار وقع اليوم داخل مصنع كيميائي شمال العاصمة التشيكية براغ.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة إطفاء الحرائق المحلية فلاديميرا كيريكوفان أن فرق الإنقاذ عثرت على ست جثث حتى اللحظة الراهنة، مضيفة أن عددا من المصابين تعرضوا لجروح بليغة، ونقلوا إلى مستشفى على متن مروحية إسعاف.

ولم تكشف المسؤولة عن عدد المصابين أو تفاصيل أخرى تسلط الضوء على أسباب الحادثن الذي وقع في مدينة كرالوبي ناد فلاتفو داخل موقع تابع لشركة Synthos.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث، ويستمر وصول سيارات الإسعاف إليه.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف