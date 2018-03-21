زوكربيرغ يعترف: فيسبوك ارتكب أخطاء

اعترف الرئيس التنفيذي ومالك شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أن شركته ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات مستخدمين إلى شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية لتحليل البيانات.

وقال مارك: "فيسبوك ستجري تغييرات جذرية لتجاوز الأمر".

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة الماضي، عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرغ: ارتكبت الشركة أخطاء، وتوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وقررت السلطات الأوروبية والبريطانية المكلفة بحماية المعلومات، الثلاثاء، التحقيق بشأن شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام 2016.

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ودعا برلمانيون بريطانيون مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ لتقديم توضيحات، بشأن تهم وجهت إلى الشركة البريطانية بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي الشبكة العنكبوتية.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن "السلطات المكلفة بحماية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث الموضوع أثناء اجتماع في بروكسل لمجموعة الـ 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية)"، كما أعلنت أن ممثلة للمفوضية في واشنطن ستطلب الثلاثاء "توضيحات" من مؤسسة "فيسبوك".

المصدر: رويترز