الكرملين: لندن تطرق الباب ولا تريد سماع الجواب

انتقد الكرملين رفض سفير بريطانيا لدى موسكو حضور اجتماع تنظمه الخارجية الروسية اليوم للسفراء الأجانب حول قضية سكريبال، معتبرا ذلك دليلا على عدم رغبته في سماع الأجوبة.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن قرار السفير البريطاني يمثل حالة منافية للعقل، عندما يطرح المرء أسئلة دون أن يرغب في الحصول على أجوبة.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في وقت سابق، أن الوزارة دعت جميع السفراء الأجانب المعتمدين لدى موسكو، لحضور اجتماع مع قادة وخبراء قسم شؤون عدم الانتشار وضبط الأسلحة في الوزارة اليوم 21 مارس، وذلك لمناقشة الوضع حول تصريحات لندن بشأن استخدام مادة سامة في الهجوم على ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سلزبوري البريطانية مطلع الشهر الحالي.

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من جهتها، قالت السفارة البريطانية في موسكو إن السفير كوري بريستو لن يشارك في الاجتماع المرتقب.

وتتهم لندن موسكو بالضلوع في تسميم سكريبال، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات باعتبارها باطلة ولا تستند إلى أي دليل.

المصدر: وكالات

متري سعيد