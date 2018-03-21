سرقت البيانات الشخصية لـ50 مليون شخص للتدخل في الانتخابات

تقرر عزل الكسندر نيكس رئيس شركة Cambridge Аnalytica عن منصبه بسبب فضيحة التدخل في الانتخابات في مناطق مختلفة من العالم، على ألا يتمكن من العودة إلى مهامه إلا بعد التحقيق وبراءته.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذه الشركة التحليلية، تعاونت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع مقر دونالد ترامب الانتخابي.

وتؤكد أن الشركة حصلت بشكل غير مشروع على بيانات عن خمسين مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى خلفية ذلك، جرت دعوة رئيس "فيسبوك" مارك زوكربيرج إلى البرلمان الأوروبي لشرح دور الشبكة الاجتماعية في الفضيحة.

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ويصر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على استدعاء رجل الأعمال المذكور إلى الكونغرس.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين