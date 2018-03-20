هبوط أسهم فيسبوك بعد فضيحة البيانات

تراجعت أسهم شركة "فيسبوك" أمس الاثنين بنحو 7% مع تزايد الضغوط عليها بسبب الاتهامات بأن بيانات 50 مليون مستخدم استغلت لأهداف سياسية.

وقالت "فيسبوك" إنها تحقق في الاتهامات التي تشير إلى أن شركة استشارات سياسية عملت مع حملة ترامب الانتخابية، وجمعت بيانات المستخدمين الأمريكيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور مدير موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ للشهادة أمام السلطات في القضية.

بدوره أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيحقق في القضية التي تعد خرقا لحقوق المواطنين وخصوصياتهم.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" أن سهم "فيسبوك" أغلق تعاملات أمس الاثنين منخفضا بنسبة 6.77% ليستقر عند 172.56 دولار، ليخسر بذلك مؤسس "فيسبوك" قرابة 6 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي