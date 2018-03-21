ترامب يعرب لبوتين عن قلقه إزاء الأسلحة الروسية الجديدة

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية أمس، عن قلق بلاده إزاء الأسلحة الروسية الجديدة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن ترامب أكد لبوتين أنه قلق لما نشر عن تصميم روسيا صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات "لا يمكن اصطيادها" وطوربيدات نووية يمكنها تضليل كل النظام الدفاعي الأمريكي.

وأشارت إلى أن ترامب أكد لنظيره الروسي خلال المكالمة، أن الإدارة الأمريكية خصصت 700 مليار دولار لتطوير القوات المسلحة الأمريكية.

ولفتت إلى أن دونالد ترامب بحث موضوع "التهديد النووي الروسي" مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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وذكّرت الصحيفة، بأن "الرئيس الروسي تحدث عن بعض الأسلحة الروسية الجديدة خلال رسالته السنوية للجميعة الفيدرالية الروسية قبل فترة، وترافق حديثه بعرض شريط فيديو ظهرت فيه الرؤوس الحربية للصواريخ الروسية وهي تستهدف فلوريدا، حيث غالبا يستجم الرئيس ترامب في مقر إقامته في مار لاغو".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين